Zendaya et Tom Holland en couple : mots doux pour les 25 ans de l'actrice

Elle est connue depuis si longtemps qu'on en oublie qu'elle est si jeune. Zendaya vient seulement de fêter ses 25 ans le 1er septembre dernier. Actrice, chanteuse et mannequin, elle a déjà tout testé dans sa carrière et c'est peut-être pour son rôle dans la série de films Spider-Man qu'elle s'est fait le plus connaître. Désormais très demandée, elle a notamment joué dans le dernier Space Jam aux côtés de Lebron James et Don Cheadle. Très discrète sur sa vie privée, la superstar aux 106 millions d'abonnés sur Instagram est en couple depuis peu avec celui qui interprète Peter Parker à l'écran, Tom Holland.

S'ils n'ont jamais fait d'annonce officielle, les deux comédiens ont déjà été aperçus en train de s'embrasser et ils étaient récemment à un mariage ensemble (pas le leur, rassurez-vous !). Pour l'anniversaire de la belle américaine, l'acteur anglais de 25 ans a eu une très belle attention. Sur son compte Instagram, celui qui a dû perdre beaucoup de poids pour un rôle, a publié une belle photo prise sur le tournage de Spider-Man. Sur le cliché, on voit les deux tourtereaux dans leur loge, Zendaya appuyant sa tête sur l'épaule de son chérie, vêtu de son costume de super-héros, pour prendre la photo.

Pour accompagner ce beau moment, l'acteur écrit : "Ma MJ, je te souhaite le plus heureux des anniversaires. Appelle-moi quand tu es debout". Un joli message qui permet de faire un parallèle entre leur relation dans les films Marvel, où leur deux personnages entretiennent une relation amoureuse, et leur vie actuelle. Un message qui a littéralement fait le buzz puisqu'en moins de 24 heures, la publication a déjà reçu près de 17 millions de likes ! Un élément n'est peut-être pas étranger à cette popularité : la réponse de Zendaya dans les commentaires. La jeune femme a répondu à son chérie : "Je t'appelle maintenant". De quoi enflammer la toile !