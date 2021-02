Tom Holland aminci de 12 kilos : technique "atroce" pour maigrir et régime drastique

Alors que les cinémas ont tout doucement réouvert leurs portes aux Etats-Unis, les spectateurs peuvent découvrir le film Cherry, qui sera également disponible sur la plateforme de streaming Apple TV+ dès le 12 mars 2021. A l'affiche, on retrouve l'acteur Tom Holland, qui s'est donné corps et âme...

Invité du magazine GQ - pour son édition d'avril prochain - Tom Holland s'est offert la couverture et des confidences. Ainsi, pour Cherry, il a été contraint de perdre pas mal de kilos afin d'incarner au mieux un accro à l'héroïne. "J'ai perdu environ 12 kilos en courant avec l'aide d'un sac poubelle tous les jours. C'était atroce. Vraiment", a-t-il confié. Un exercice que l'on imagine difficile et qui doit permettre de transpirer énormément pour lui faire perdre son poids en eau. Dix semaines avant le tournage, il avait pris conscience qu'il devait se "transformer" physiquement pour passer d'un militaire à drogué rachitique. L'acteur de 24 ans a pu compter sur l'aide d'un coach.

Auprès du magazine, Tom Holland a aussi évoqué son régime extrême. Il ajoute : "Je me suis posé avec mon entraineur, George Ashwell, et il m'a dit : 'Ok, tu dois consommer que 500 calories par jour et courir environ 15 kilomètres. C'est parti.' Génial... C'était brutal. Et puis il a fallu re reprendre du poids, pour passer d'un addict à la drogue à un Marine de l'armée. Je suis tombé malade au final." Le populaire acteur, également attendu dans Spider-man No Way Home, a confié que ce tournage, pour lequel il avait hésité, avait depuis "changé complètement [son] rapport à la nourriture."

A cela venait aussi s'ajouter un bouleversement psychologique puisqu'il a du comprendre comment fonctionnent les addictions, le rapport à la drogue et la détresse autour du manque. "Ce rôle m'a emmené dans des recoins sombres où je n'étais jamais allé, émotionnellement, physiquement... Je ne voudrais jamais y retourner, pour qui que ce soit", a-t-il ajouté.