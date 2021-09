Diaporama Zendaya et Tom Holland en couple : mots doux pour les 25 ans de l'actrice

1 / 13 Zendaya et Tom Holland en couple : mots doux pour les 25 ans de l'actrice

2 / 13 Tom Holland et Zendaya sur le tournage de Spider-Man: Far From Home à Venice en Italie.

3 / 13 Tom Holland et Zendaya sur le tournage de "Spider-Man : Far Fron Home" à New York le 12 octobre 2018.

4 / 13 Tom Holland et Zendaya sur le tournage de Spider-Man: Far From Home à Venice en Italie, le 29 septembre 2018.

5 / 13 Exclusif - Zendaya dépose son supposé compagnon Tom Holland à son appartement à Los Angeles après avoir passer un week-end romantique ensemble. Tom Holland et Zendaya seraient plus que de simples partenaires à l’écran si on se fie à des photos prises à leur insu et divulguées sur le web! Le 8 juillet 2021.

6 / 13 Exclusif - Zendaya dépose son supposé compagnon Tom Holland à son appartement à Los Angeles après avoir passer un week-end romantique ensemble. Tom Holland et Zendaya seraient plus que de simples partenaires à l’écran si on se fie à des photos prises à leur insu et divulguées sur le web ! Le 8 juillet 2021.

7 / 13 Exclusif - Tom Holland arrive à son cours de gym à Los Angeles, le 2 juillet 2021.

8 / 13 Tom Holland et Zendaya dans le nouveau film "Spider-Man : No way home". Los Angeles.

9 / 13 Tom Holland et Zendaya dans le nouveau film "Spider-Man : No way home". Los Angeles.

10 / 13 Tom Holland, Zendaya et Jacob Batalon - Les acteurs du film "Spider-Man: Far From Home" lors de la cérémonie d'illumination de l'Empire State Building à New York, le 24 juin 2019.

11 / 13 Tom Holland et Zendaya sur le tournage de "Spider-Man: Far From Home" à New York, le 18 octobre 2018. © CPA/Bestimage

12 / 13 Tom Holland et Zendaya sur le tournage de "Spider-Man: Far From Home" à New York, le 18 octobre 2018. © CPA/Bestimage