Zendaya ose la couleur, Lebron James en famille, sa femme sort le grand jeu

Le gratin d'Hollywood était présent pour assister à l'avant-première du film d'animation Space Jam : Nouvelle Ere. Le 12 juillet 2021, le casting a fait le déplacement à l'instar de Zendaya, qui joue Lola Bunny et LeBron James, qui joue son propre rôle. Le basketteur de 36 ans est venu avec sa femme Savannah Brinson et leur fille Zhuri, âgée de 6 ans. Celui qui évolue au sein des Lakers de Los Angeles a opté pour un costume bleu marine. Son épouse était vêtue d'une robe couleur vert pomme très décolleté et leur fille, d'une robe d'été bleu ciel.

Zendaya, qui a été vue récemment en train d'embrasser son ex-compagnon, Tom Holland, a misé sur une tenue colorée. Habillée d'une veste et d'un short qui laissait voir ses gambettes, Zendaya a volé la vedette aux autres célébrités présentes. Pour la coiffure, la jeune femme de 24 ans a misé sur une queue de cheval rétro, remise au goût du jour par Kim Kardashian.

Les soeurs Maddie et Mackenzie Ziegler sont également apparues sur le photocall et ont pris la pause ensemble, très complices. Autre duo de chocs : Raven-Symoné de la série Phénomène Raven, est venue avec sa femme Miranda Maday. Don Cheadle et sa femme Bridgid, qui se sont dits "oui" après 28 ans de vie commune, ont également assisté à la projection du film. Terry Crews, les chanteurs G-Eazy et John Legend étaient aussi de la partie.

Aussitôt le film sorti en salles aux Etats-Unis, il s'est heurté aux critiques des spectateurs. La suite de Space Jam sorti 1996 avec Michael Jordan a déplu mais Zendaya et LeBron James ont su défendre leur travail. Certains fans ont même été surpris des changements corporels de Lola Bunny, dont la poitrine semble désormais inexistante. Le réalisateur du film, Malcolm D. Lee défendait ce choix dans les pages de Entertainment Weekly : "Jamais je n'aurais cru les spectateurs capables de se plaindre d'un lapin qui n'a pas de poitrine. Je comprends que les gens ne veulent pas voir les choses changer mais nous ne devons pas la sexualiser."

En France, il faudra attendre le 21 juillet pour découvrir les aventures des Looney Tunes et de LeBron James en 3D. Lola Bunny sera doublée par la chanteuse Angèle, tandis que Mister V prêtera sa voix à Anthony Davis.