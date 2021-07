Don Cheadle marié : après 28 ans de vie de couple, il épouse Brigit Coulter

Ils se sont passés la bague aux doigts dans le plus grand secret, et pour cause ! Don Cheadle et Brigit Coulter, en couple depuis 28 ans et parents de deux filles, n'étaient plus à cela près. Les amoureux ont tout de même sauté le pas durant le confinement, en février 2021.

Voilà une bonne chose de faite ! Don Cheadle et sa compagne, l'actrice Bridgid Coulter, se sont mariés ! L'acteur de 56 ans, que l'on a pu voir dans Iron Man ou dans le bouleversant Hôtel Rwanda, a confié la grande nouvelle durant son passage dans l'émission The Ellen DeGeneris Show, présentée par l'humoriste Wanda Sykes. Sur son compte Instagram, l'acteur afro-américain avait également fait part de son mariage en postant une photo de sa femme, le 7 février 2021. Sur le plateau de l'émission, l'animatrice et humoriste Wanda Sykes explique à son invité qu'elle lui doit des excuses. En effet, elle a été mise au courant de cette union mais n'y a tout simplement pas cru ! "J'ai reçu un message de toi dans lequel tu disais que tu venais de te marier. Je me suis dit : 'Mince, la pandémie a fouetté de plein fouet Don et Bridgid", déclare l'humoriste de 57 ans, qui, surprise de cette nouvelle, a répondu à son texto par ses mots : "Si tu es heureux, je suis heureuse". Une réponse qui a laissé son ami dans l'incompréhension. La présentatrice développe et lui apprend qu'elle ne savait pas que l'interprète d'Iron Patriot et sa partenaire n'étaient pas mariés !

Entre deux vagues de rire du public, l'acteur répond que la réaction de Wanda Sykes est compréhensible. En couple depuis 1992 avec Bridgid Coulter, 52 ans, qui a joué dans des séries notables comme La Vie de Famille, Shameless ou encore Westworld, Don Cheadle est le père d'Imani et d'Ayana (24 et 26 ans). Assis devant son hôte et amie Wanda Sykes, il arborait d'ailleurs une alliance en or blanc à son doigt, preuve qu'il a enfin sauté le pas avec sa compagne de longue date !

