Audrey Lamy a perdu le bébé qu'elle attendait

Le choc. Ce jeudi 13 février 2020, le journaliste de l'AFP Jean-François Guyot a partagé une bien triste nouvelle sur Twitter. Audrey Lamy a perdu son bébé alors qu'elle arrivait au terme de sa seconde grossesse. C'est à travers un communiqué officiel que l'information a été relayée. "La comédienne Audrey Lamy et son compagnon, qui attendaient leur deuxième enfant, ont perdu leur bébé", indique le document. "Très affectée par ce drame, Audrey Lamy ne souhaite pas s'exprimer à ce sujet et demande aux médias de bien vouloir respecter son deuil, sa douleur et celle de sa famille", peut-on lire par la suite.

Ce drame survient alors que la soeur d'Alexandra Lamy attendait avec impatience de donner naissance à son deuxième enfant, quatre ans après l'arrivée de son fils Léo, né en juin 2016 de ses amours avec l'entrepreneur Thomas Sabatier. Elle dévoilait pour la première fois son baby-bump en novembre dernier lors d'une sortie sur tapis rouge à l'occasion des Bold Women Awards mais ce n'est qu'en décembre qu'elle officialisait sa grossesse pour la première fois au micro de RTL. Questionnée à ce sujet par l'animateur Thomas Sotto, elle révélait alors que l'accouchement était prévu pour "début février", tout en refusant de confier le sexe du bébé.

Il est certain qu'Audrey Lamy se faisait une joie de donner un petit frère ou une petite soeur au petit Léo. Il faut dire que le rôle de maman est assurément le meilleur qu'elle n'ai jamais eu a porter, elle qui se décrivait dans les pages de L'Express en mars 2019 comme étant une mère "très douce, hyperprotectrice, à (s)'inquiéter pour tout et n'importe quoi, comme souvent quand on a un enfant unique."