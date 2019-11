Audrey Lamy enceinte de son 2e enfant : elle affiche son ventre arrondi

La comédienne est particulièrement discrète sur sa vie privée, tant et si bien qu'elle vient de révéler sa deuxième grossesse avec un ventre déjà bien arrondi. Le 14 novembre 2019 à Paris, Audrey Lamy a pris part aux Bold Woman Awards by Veuve Clicquot. Au côté de sa soeur Alexandra Lamy, l'actrice de 38 ans a fièrement posé avec son baby bump.

Non loin d'autres personnalités françaises telles que Ludivine Sagnier, Aure Atika, Mademoiselle Agnès ou encore Mélanie Doutey, Audrey Lamy s'est prêtée au jeu de la séance photo sur le photocall, tantôt seule, tantôt avec sa grande soeur. Tout sourire en look noir égayé de roses brodées, la comédienne de Tout ce qui brille a laissé voir son ventre bien rebondi, non loin de celui d'Alice Taglioni, elle aussi enceinte.

Avec son compagnon Thomas Sabatier, l'humoriste est déjà maman d'un petit garçon prénommé Léo et âgé de 3 ans. Rares sont les confidences d'Audrey Lamy sur sa vie de famille, pourtant, dans une interview accordée à L'Express en mars dernier, elle avait confié être une maman plutôt angoissée, bien différente de la mère extravagante qu'elle a campée dans le film Rebelles : "Je suis même tout le contraire : très douce, hyperprotectrice, à m'inquiéter pour tout et n'importe quoi, comme souvent quand on a un enfant unique. Déjà que, à la base, je suis une angoissée, là, ça atteint des sommets, avait-elle affirmé. Il a un rhume, j'appelle douze fois le pédiatre, ma mère, etc. Heureusement que j'ai un mari plus détendu et rassurant."