Audrey Lamy : Sa curieuse photo avec Brad Pitt, "Il me touche le cul !"

Les célébrités sont des êtres humains comme les autres. Audrey Lamy l'a une nouvelle fois prouvé en démontrant que, malgré son statut d'actrice, elle était aussi fanatique de certains de ses confrères outre-Atlantique. Sur son compte Instagram, la comédienne star de Tout ce qui brille a partagé une photographie souvenir qu'elle a longtemps cherchée, où elle prend la pose avec... Brad Pitt ! "Il y a 8 ans et 1000 dents" écrit-elle en référence à l'immense sourire qui se dessine sur son visage. "Derrière, on ne le voit pas mais il me touche le cul". Toujours le mot pour rire.

Ce n'est pas la première fois qu'Audrey Lamy fait référence à son idole. Durant l'année 2012, la jeune maman de 38 ans avait tourné un sketch parodique où elle s'était maquillée et déguisée en lui, moustache et barbe à l'appui. En parlant dans un anglais très approximatif, mixant paroles réelles et phrases tirées des titres de Lady Gaga, elle avait tenté de reprendre l'une des publicités mettant l'ex d'Angelina Jolie en scène pour venter les mérites du parfum Chanel n°5. "Et j'ai fini par être ton sosie officiel, rappelle-t-elle aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Je t'aime !"