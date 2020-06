Julie Zenatti émue : tendre photo de ses enfants, ses "amours"

Des fleurs, des dessins, des chocolats... Dimanche 7 juin, les mamans ont reçu de beaux cadeaux pour la fête des Mères, surtout que le confinement avait empêché de nombreux Français de pouvoir profiter de leurs proches pendant de longues semaines. La chanteuse Julie Zenatti a souligné l'événement sur Instagram.

Sur son compte suivi par presque 50 000 abonnés, l'inoubliable interprète de Fleur de Lys dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris a posté une photo de ses enfants, Ava (sa fille née en janvier 2011) et Elias (son fils né en septembre 2017). Des enfants issus de son mariage avec le comédien Benjamin Bellecour. "Merci mes amours de rendre mon rôle de maman aussi doux !!! #bonne fête à toutes les mamans et surtout à la mienne !!!!!", a écrit la chanteuse de 39 ans en légende.

Julie Zenatti avait évoqué son confinement en famille, elle qui vit à Paris, au micro de nos confrères de Purebreak en avril dernier. "J'ai la chance d'avoir des enfants qui sont relativement cool, d'avoir un chez-moi agréable, donc pour le moment, je ne pète pas trop les plombs. Je remercie quand même régulièrement la Pat'patrouille d'exister", déclarait-elle.

Son rôle de maman, Julie Zenatti l'adore. Avant même que ses enfants ne viennent au monde, elle savourait l'idée de devenir mère. "J'adorais être enceinte. Comme je suis très gourmande, je suis vraiment faite pour être ronde en vrai. (...) Je mentais à mon gynéco quand je montais sur la balance. Je lui disais : 'Non, non, ne regardez pas, je vais vous dire. Je disais c'est bon +8.' À la fin, en vrai, j'étais à plus 27 kilos. Et mon bébé, ma fille, elle pesait 2,4 kilos", avait confié la chanteuse à Purepeople.com en août 2019 lors de la promotion de son single Tout est plus pop. Un titre issu de son prochain disque repoussé à l'automne 2020.