Florence Foresti : Sosie de sa mère à qui elle doit un sketch culte !

Après des semaines de confinement à cause du coronavirus, quelle meilleure occasion que la fête des Mères pour renouer avec les siens ? Nombreux sont ceux qui ont pu retrouver leur maman pour cette journée spéciale. Et si parfois la distance mettait quelques bâtons dans les roues, il y avait toujours les réseaux sociaux pour garder le lien. Pour célébrer sa mère, Florence Foresti a opté pour Instagram.

Dimanche 7 juin, sur son compte suivi par un million de followers, Florence Foresti a partagé plusieurs photos d'enfance en noir et blanc la représentant au côté de sa maman. "Reine. Je t'aime maman", a sobrement commenté en légende la star de 46 ans, médiatiquement très discrète depuis la dernière soirée des César dont elle a été une maîtresse de cérémonie controversée. Ses fans ont été nombreux à réagir à ces photos en soulignant leur énorme ressemblance physique, notamment dans la forme du visage et le regard. Il est vrai que la mini Foresti était appelée à devenir le sosie de sa mère en prenant de l'âge.

Une maman à propos de laquelle elle ne s'est jamais beaucoup exprimée, tout juste sait-on qu'elle était employée de bureau et tenait aussi des brocantes. C'est d'ailleurs sur un stand tenu par cette dernière qu'elle avait déniché le fameux avion de Barbie, qui avait donné lieu à un sketch culte. "Un jour, j'arrive dans la brocante que tient ma mère et je vois cet objet. Ses disproportions me font rire. Je lui achète 20 euros et je le mets sur scène le soir même en faisant une seule vanne. (...) Le lendemain, deux vannes, le surlendemain, cinq, etc. J'ai eu deux ans pour construire ce sketch", confiait-elle en 2014 à Télérama.

Florence Foresti, dont les parents sont divorcés, est originaire de Lyon, mais avec des racines italiennes. "On est des ritals, ça crie, ça rit, ça gueule et c'est sympa", disait-elle à ELLE en 2016. Désormais, ce joyeux bordel, elle le perpétue avec sa propre fille Toni (qui fêtera ses 13 ans en juillet 2020). Le duo habite une maison à Bagnolet, après avoir longtemps habité dans le quartier du Marais, à Paris.