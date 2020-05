Florence Foresti : Surprise de sa fille Toni pendant son live dans Quotidien

Jeudi 7 mai 2020, Florence Foresti était l'invitée de Quotidien (TMC). Durant le talk show deYann Barthès, elle en a profité pour faire un petit sketch qu'elle avait préparé avec sa fille Toni (12 ans). Questionnée sur les liens qu'elle entretient avec elle, la comique n'a pas hésité à développer. "Si, oui, d'un point de vue personnel, ce qui est pas mal c'est que j'ai pu retisser des liens familiaux, notamment avec ma fille que je vois beaucoup plus maintenant, évidemment", a-t-elle confié, depuis chez elle.

"On est toutes les deux, ça nous a permis de repartir sur de bonnes bases. Ça c'est chouette, on a créé un équilibre avec des rapports beaucoup plus sereins, beaucoup plus apaisés, donc je suis contente", poursuit Florence Foresti, avant de se faire interrompre par son adolescente, qui fait mine d'être très remontée. "Maman ! Y'a plus de wifi !", lance la jeune Toni, qu'on a du mal à bien distinguer, tout au fond de la pièce.

"Ouais, non, c'est parce que je suis en ligne en fait", répond Florence Foresti. "Tout ça pour ton émission de ringards non mais t'es sérieuse", lâche Toni, feignant de claquer la porte. "C'est plus apaisé", blague la comédienne. Une petite saynète qui a dû les occuper quelques minutes, en plein confinement. L'occasion également de voir (de loin et un peu floue) la jeune Toni, déjà âgée de 12 ans.

Qui sait, peut-être elle choisira-t-elle même de poursuivre le travail de sa maman. En attendant, c'est plutôt l'inverse : dans une autre séquence de sa discussion déjantée avec Yann Barthès, l'humoriste a ainsi expliqué qu'elle est actuellement "en cinquième", allusion à l'école à domicile avec sa fille collégienne, détaillant au passage ses cours d'architecture ou de SVT. Si vous voulez tout savoir sur le pourquoi du comment vous arrivez à plier votre bras, regardez le cours magistral du professeur Foresti sur le replay de l'émission Quotidien du 7 mai 2020 !

Pour rappel, Toni est issue de la relation de Florence Foresti avec Julien Mairesse, directeur artistique et metteur en scène de concerts. Elle est née le 10 juillet 2007.