Julie Zenatti dévoile combien de kilos elle a pris pendant sa grossesse (Exclu)

Si son retour musical sur un registre plus dansant avec le single Tout est plus pop ne plaît pas forcément à tout le monde, la chanteuse Julie Zenatti se moque des critiques de quelques esprits chagrins et trace sa route. Alors qu'elle sortira son prochain disque dans quelques mois, elle s'est confiée à Purepeople pour l'interview Quand tu tapes.

Acceptant de réagir aux requêtes associées à son nom sur le moteur de recherches Google, Julie Zenatti a notamment évoqué son nouveau titre qui lui inspire "du kif, du plaisir", car il écrit une nouvelle page de sa carrière. "Parce que c'est tout neuf, parce que c'est une nouvelle chanson, une nouvelle histoire et une nouvelle choré", a ajouté la chanteuse de 38 ans. Un come-back qu'elle prend un grand plaisir à défendre mais qui a été un peu gâché par une nouvelle déplaisante : le récent cambriolage de son appartement. De quoi miner un peu le moral.

Julie Zenatti a aussi évoqué des choses personnelles, préférant passer un peu plus vite sur l'AVC dont elle a été victime en 2010. On la comprend... En revanche, elle a très vite retrouvé son large sourire en parlant de sa vie de maman, elle qui a deux enfants : Ava (8 ans) et Elias (2 ans), nés de son mariage avec le comédien Benjamin Bellecour. De sa première grossesse, l'ex-star de Notre-Dame de Paris garde des bons souvenirs. "J'adorais être enceinte. Comme je suis très gourmande, je suis vraiment faite pour être ronde en vrai.(...) Je mentais à mon gynéco quand je montais sur la balance. Je lui disais : 'Non, non, ne regardez pas je vais vous dire. Je disais c'est bon +8.' À la fin, en vrai, j'étais à plus 27 kilos. Et mon bébé, ma fille, elle pesait 2,4 kilos", nous a-t-elle confié.

Thomas Montet

