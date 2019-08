Julie Zenatti déjà périmée à 38 ans ? Elle affronte les critiques avec humour

A 38 ans, Julie Zenatti n'est plus en âge de chanter ce qu'elle veut. C'est en tout cas le jugement porté par certains internautes qui n'ont pas manqué de partager leur fine, et oh combien (non)pertinente analyse, sur les réseaux sociaux. Mais c'était sans compter sur le caractère fort de la chanteuse et son humour.

Julie Zenatti a choisi la même date que la chanteuse Indila (le vendredi 23 août 2019) pour faire son grand retour avec un titre frais baptisé Tout est pop. Plutôt habituée aux ballades et aux rythmes lents, celle qui a explosé aux débuts des années 2000 avec son album Fragile, s'essaye à un autre registre. Un changement d'univers qui n'est pas sans déplaire à certains.

Plutôt que d'ignorer les critiques, Julie Zenatti les affronte et leur répond. Ainsi, lorsqu'un internaute écrit : "Mon dieu... Je me réjouissais de son retour. Elle est définitivement has been et coincée dans un autre temps. Sa voix ne va pas avec 2019. Les couplets, on dirait un raté de France Gall, le refrain est nul. Y a rien qui va, ni la voix ni les paroles. Cette nana est finie", la chanteuse ne se démonte pas malgré la virulence des mots. "Faut se détendre mon bouchon ! Je t'agresse pas, tu sais si je dois plaire à tous ou à vous, 3, 5, 1000 je ne fais plus rien... Personne ne fait rien. L'honnêteté mon gars, c'est ce qui nous tient debout... Sinon y'a bien longtemps que je serais ailleurs", lui a-t-elle répondu.