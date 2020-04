Julie Zenatti confinée avec son mari et ses enfants : "Pas obligés de se parler"

Plus les jours passent et plus nos personnalités préférées racontent leur vie de confinement. C'est notamment le cas de Julie Zenatti, qui s'est récemment confiée à nos confrères de Purebreak. La chanteuse de 39 ans a accepté d'en dire plus sur ces jours passés enfermée chez elle, "en famille", avec ses deux enfants (Ava, née en 1011, et Elias, né en 1017) et son mari.

"J'ai la chance d'avoir des enfants qui sont relativement cool, d'avoir un chez-moi agréable, donc pour le moment, je ne pète pas trop les plombs. Je remercie quand même régulièrement la Pat'patrouille d'exister", nous confie Julie Zenatti, qui donne ensuite ses conseils pour un confinement en couple réussi. "On s'entend hyper bien, on se connaît depuis le lycée. Petit conseil : on n'est pas forcément obligés de se parler tout le temps, en fait. C'est ce qu'on fait, nous. Parfois on cohabite, chacun fait ses petites activités", poursuit la chanteuse d'origine italo-algérienne.

Avec la pandémie de coronavirus, Julie Zenatti n'a pu, comme beaucoup d'autres artistes, sortir d'album ou partir en tournée. L'occasion pour elle de peaufiner les derniers détails de son futur projet. "Je vais bientôt faire mes voix dans ma cave au sous-sol et on va enfin terminer cet album, qui aurait dû voir le jour au printemps mais qui verra le jour à l'automne", explique-t-elle. Entre deux sessions au studio, la mère de famille passe le temps avec des séries, notamment la Casa de Papel et Les Poupées russes.

Pour tout le monde, un mois sans coiffeur, c'est vite l'enfer. Surtout quand on a une coloration. "Je porte un bonnet pourquoi ? Parce que je suis... Enfin les fausses blondes savent", lâche-t-elle en faisant allusion à ses racines brunes qui apparaissent petit à petit. "Donc je pense que le port de bonnet va devenir obligatoire en plus du port du masque pour toutes les fausses blondes", blague-t-elle.

Retrouvez l'interview "C'est comment ?" de Julie Zenatti dans la vidéo ci-dessus.