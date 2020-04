Ariana Grande : Confinée et sans coiffeur, elle dévoile ses cheveux naturels

"You like my hair ? Gee thanks, just bought it", chantait Ariana Grande dans son tube 7 Rings. Et des cheveux, elle en achète. Dans la pièce beauté de son luxueux appartement new-yorkais, la chanteuse américaine doit avoir des dizaines et des dizaines de fausses queues de cheval. Cette coiffure, d'abord utilisée pour masquer des dégâts capillaires, est peu à peu devenue sa marque de fabrique.

Ces dernières années, on a vu Ariana Grande avec plusieurs couleurs de cheveux, du blond platine au brun foncé en passant par le rose pâle. L'artiste de 26 ans est une grande adepte de perruques et autres extensions capillaires, voilà pourquoi la courte vidéo de ses cheveux au naturel qu'elle vient de publier sur Instagram est si rare.

On la voit avec des cheveux bruns très bouclés et mi-longs lui arrivant en dessous des épaules. Sur le devant, on remarque qu'Ariana Grande a quelques mèches décolorées en blond cendré. Il faudra probablement s'attendre à plus de photos de l'interprète de God Is a Woman avec sa chevelure naturelle, étant donné que le confinement américain n'est pas près de toucher à sa fin.

Ariana Grande fait d'ailleurs partie des personnalités qui ont décidé de donner de l'argent aux personnes affectées par la crise liée au coronavirus. Comme le révélait TMZ.com, elle envoyait discrètement de l'argent aux fans qui avaient perdu leur emploi à cause du virus. Des dons allant de 500 à 1000 dollars.