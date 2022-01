Julie Zenatti "ingérable" à l'époque de Notre-Dame de Paris ? "On m'a virée plusieurs fois !"

Elle était à l'affiche de l'une des plus grosses aventures musicales des années 1990. Notre-Dame de Paris fut un succès immense dès la diffusion de ses premiers titres - Belle, Le temps des cathédrales... - et les spectateurs faisaient la file, dans la rue, dans l'espoir d'atteindre les guichets avant que chaque date ne soit sold out. Julie Zenatti, qui incarnait l'innocente Fleur-de-Lys auprès de Patrick Fiori, Garou et Hélène Ségara, était très jeune à l'époque. Âgée d'à peine 15 ans quand elle a passé les castings, mal dans sa peau, la chanteuse n'était simplement pas prête.

Toute la production a pensé que j'étais quelqu'un d'ingérable

Complexée, Julie Zenatti s'était mis pas mal de membres de l'équipe à dos malgré elle. Elle refusait notamment de monter sur scène pendant les répétitions, quitte à s'attirer les foudres de son entourage - et quitte à risquer sa place ! "Je voulais chanter, je voulais qu'on m'entende, je ne voulais pas qu'on me voie, se souvient-elle dans le podcast La Leçon de Pauline Grisoni, le 21 janvier 2022. On m'a virée plusieurs fois de Notre-Dame de Paris. L'habilleuse qui confectionnait les costumes m'avait fait une robe empire, serrée sous la poitrine, plissée au-dessus du genou avec des épaulettes. Je ne ressemblais à rien. Je lui ai dit : 'Mais ça ne va pas ou quoi ? Tu as cru que j'allais porter cette merde ?' Toute la production a pensé que j'étais quelqu'un d'ingérable."

Je n'étais qu'une enfant

Aujourd'hui, Julie Zenatti est une femme et une artiste épanouie. Sortie de sa relation de sept ans avec Patrick Fiori, qu'elle a rencontré lors de l'aventure Notre-Dame de Paris, l'artiste est désormais heureuse dans les bras de son mari Benjamin Bellecour, avec qui elle a eu deux enfants : Ava, 12 ans et Elias, 4 ans. "Je ne trouvais pas ma place, rappelle-t-elle à propos de ses très jeunes années. Je n'étais qu'une enfant. Je ne me sentais pas légitime. Je ne me sentais pas bien. C'était très écrasant de ressentir la pression de cette grosse machine, d'en être l'un des rouages." Le temps, l'expérience ont forgé la personne qu'elle est. Le 22 janvier 2021, elle a d'ailleurs sorti un nouvel album intitulé Refaire danser les fleurs. Joli clin d'oeil au premier personnage qu'elle a incarné sur les planches ?