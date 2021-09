Julie Zenatti en couple avec Benjamin Bellecour : leur histoire d'amour a mis des années à se concrétiser

Le grand public l'a découverte dans les années 1990, alors qu'elle flanchait pour les beaux yeux de Phoebus, dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Et en même temps, qui résisterait au charme marseillais de Patrick Fiori ? Et bien qu'elle ait vécu une jolie histoire d'amour, bien réelle, avec son partenaire de scène, un autre gentleman lui trottait, lui aussi, plus ou moins dans la tête. Julie Zenatti a effectivement rencontré l'homme de sa vie très tôt, très jeune, sans pour autant s'en rendre compte. L'histoire remonte à l'époque des contrôles de math et des déj' à la cantine.

Elle était mon amour de lycée à Jules-Ferry

Julie Zenatti a épousé le comédien Benjamin Bellecour, civilement et religieusement, en 2017. Ils ont eu, ensemble, deux enfants : une petite fille baptisée Ava, qui a aujourd'hui 10 ans, et un garçon de 4 ans nommé Elias. Mais avant que toutes ces étapes cruciales ne se réalisent, il a fallu beaucoup de temps aux amoureux pour qu'ils se rendent compte de l'évidence. "Julie et moi c'est de l'histoire ancienne, racontait l'acteur dans les colonnes de Paris Match. Elle était mon amour de lycée à Jules-Ferry. Sauf que j'ai essayé plein de fois de la pécho, je faisais des tours dans le lycée pour la croiser, je la trouvais si belle ! Mais je n'ai jamais réussi à conclure. Quand j'ai vu ensuite qu'elle participait à Notre-Dame de Paris, j'ai compris que c'était foutu..."

Il brille par son intelligence de coeur

Pas tant que ça, puisqu'ils se sont recroisés grâce à des copains du lycée, et mènent désormais une vie de famille aux allures de conte de fées. Et une chose est sûre, Julie Zenatti est intarissable dès qu'il s'agit de son époux. "Il a autant de cordes à son arc et de métiers qui se répondent les uns les autres, s'émerveillait-t-elle dans le journal Le Figaro. Il brille par son intelligence de coeur. Bienveillant, Benjamin fait grandir les autres, parvient à extraire ce qu'il y a d'unique chez eux. Grâce à lui, je suis devenue une productrice indépendante après vingt ans de maison de disques."

Avant de tomber amoureuse de son comédien, scénariste, producteur et metteur en scène, Julie Zenatti a vécu une jolie romance de 7 ans avec Patrick Fiori. Les deux artistes sont restés très proches et ont même collaboré, professionnellement, notamment sur l'écriture de l'album La Boîte de Pandore. Tout est donc bien qui finit bien...

Retrouvez Julie Zenatti dans l'émission Viens je t'emmène, le 16 septembre 2021 sur France 3.