Julie Zenatti et Patrick Fiori, rupture et fiançailles annulées : "On était ensemble depuis 7 ans"

Ils sont beaux et jeunes, chantent comme des dieux et viennent tous les deux d'être embauchés sur la comédie musicale du moment. Lorsqu'ils se rencontrent à la fin des années 90, Julie Zenatti (40 ans) et Patrick Fiori (51 ans) ont tout pour se plaire lorsqu'ils se retrouvent sur la scène de Notre Dame de Paris. Si aujourd'hui ils ne sont plus ensemble, leur rencontre à l'époque ne mettra pas longtemps à se transformer en relation sérieuse. Celui qui incarne Phoebus tombe amoureux de Fleur-de-Lys et ils vont passer sept belles années ensemble.

Une histoire idyllique entre celle qui est désormais en couple avec Benjamin Bellecour et celui qui a un léger faible pour les chanteuses. Tout va tellement bien entre eux qu'ils décident de se fiancer. Malheureusement, leurs plans d'avenir tombent à l'eau en 2006 quand les deux amants décident de se séparer. Une rupture sur le plan amoureux, mais qui ne signifie pas pour autant qu'ils mettent un terme à leur relation professionnelle.

C'est la première fois que je ne me regarde pas dans les yeux d'un autre quand je fais un disque

En effet, suite à leur rupture, Patrick Fiori va même jusqu'à écrire des chansons pour son ex. De son côté, Julie tente de tracer son chemin et comme elle le raconte au Parisien en 2007, l'écriture de son disque La Boîte de Pandore s'avère difficile. "On était ensemble depuis sept ans. Je travaillais avec la personne au côté de laquelle je vivais. Là, c'est la première fois que je ne me regarde pas dans les yeux d'un autre quand je fais un disque", explique-t-elle.

Après cette rupture, Julie Zenatti va retrouver l'amour avec le comédien Benjamin Bellecour, avec qui elle aura une petite Ava (née en 2011) et un petit Elias (né en 2017). De son côté, Patrick Fiori se met en couple avec Ariane Quatrefages avec qui il a deux enfants également.

Retrouvez Julie Zenatti ce vendredi 2 juillet dans Le grand bêtisier à 21h05 sur TF1.