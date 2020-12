Patrick Fiori marié : qui est sa femme Ariane Quatrefages ?

Pour vivre heureux, vivons cachés. C'est un peu l'adage de Patrick Fiori et de sa femme Ariane Quatrefages. Marié depuis 2008, le couple est toujours resté très discret depuis leur rencontre dans les années 2000. Un coup de foudre magique qui s'était déroulé dans les coulisses de la comédie musicale Notre-Dame de Paris il y a près de vingt ans.

Incarnant Phoebus dans le show, le chanteur avait littéralement craqué pour cette jeune actrice qui avait été repérée par la production de Notre-Dame de Paris. Ancienne reine de beauté, Ariane Quatrefages avait été sacrée Miss Rhône-Alpes en 1999 puis élue troisième dauphine de Miss France lors du concours de beauté la même année. Ancienne étudiante en langues et en commerce international, elle a également suivi les cours Florent à Paris.

Interviewé par Nous Deux en 2019, l'artiste de 51 ans avait enfin accepté de dévoiler quelques confidences sur sa relation avec Ariane : "Quand une femme vous choisit, elle sait déjà où elle veut vous emmener. Elle est venue me cueillir quand je commençais à vouloir me poser. Après la folie Notre-Dame, je devenais une proie plus facile. Nous nous sommes trouvés au moment où nous avions envie de construire quelque chose".

Ensemble, les amoureux ont eu deux enfants. Sevan né en 2009 puis un autre petit garçon né cinq ans plus tard. Côté carrière, Patrick a également collaboré avec sa femme qui a écrit ses titres Choisir, Elles se disent et Tout contre mais pour sur l'album intitulé Choisir en 2014. "Elle écrit des textes, elle se débrouille vraiment bien. Je suis un peu moins sympathique avec les gens que j'aime, pour ne pas qu'on se dise 'c'est la femme de'. Mais quelquefois, le talent est juste à côté et il faut savoir l'accepter" avait confié l'interprète des titres Comme un homme et Belle sur France 2 en 2016. Pas de doute, Ariane est loin d'être juste la "femme de" Patrick Fiori.