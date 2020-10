Patrick Fiori et sa femme Ariane : pourquoi ne se montrent-ils jamais ensemble ?

En pleine promotion de son nouvel album Un air de famille (dans les bacs depuis le 2 octobre 2020),Patrick Fiori a révélé au journal Le Parisien pourquoi il tient tant à préserver ses proches des médias, en particulier sa femme et leurs deux enfants.

Marié depuis 2008 à Miss Rhône-Alpes 1999, Ariane Quatrefages, le couple a eu deux enfants : Sevan (né en 2009) et un autre petit garçon né en 2014 mais dont le prénom n'a jamais été révélé. Interrogé par les journalistes qui s'étonnent de ne jamais voir le visage de sa femme (qui a d'ailleurs écrit deux titres de son nouvel album), le coach de l'émission The Voice Kids (TF1) a répondu : "C'est comme mes enfants, vous ne la verrez jamais ! Ni sur les réseaux sociaux, ni dans la presse people. Avec ce titre Un air de famille j'aurais pu mettre mes enfants en photo sur le disque. On a les mêmes têtes ! Mais non, hors de question !"

Soucieux de préserver leur intimité, l'interprète de Que tu reviennes a justifié son choix : "Ils feront ce qu'ils veulent quand ils seront adultes. Mais là, je les préserve." Dans ce nouvel album, Patrick Fiori (de son vrai nom Patrick Jean-François Chouchayan) a malgré tout dévoilé les visages de ses parents. "Je montre juste mes parents qui ont 84 ans, parce que cela les amuse. Et qu'ils ont été essentiels dans mon parcours", a-t-il expliqué.

Passionné de musique mais aussi des enfants, le juré de The Voice Kids a également révélé une anecdote amusante concernant son parcours. "Si je n'avais pas chanté, j'aurais été nounou. Si demain tout s'arrête et qu'il y a un boulot dans une crèche, j'y vais tout de suite !" Une future reconversion pour l'artiste de 51 ans ?

L'intégralité de l'interview de Patrick Fiori est à retrouver en intégralité dans l'édition du 3 octobre 2020 du Parisien.