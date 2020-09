The Voice 2021, Patrick Fiori enfin coach : "J'avais envie depuis longtemps"

C'est la grande surprise ! En 2021, TF1 ne fera pas les choses à moitié pour fêter les dix ans de The Voice. En effet, la chaîne prévoit de diffuser une saison anniversaire toute particulière à laquelle doit participer non pas quatre mais cinq coachs ! Et pas n'importe lesquels puisqu'il s'agira de coachs emblématiques, à savoir Florent Pagny, Jenifer, Zazie, Mika et un petit nouveau dans la version adulte, Patrick Fiori.

Jusqu'à présent, le chanteur de 51 ans s'illustrait chez les Kids et ce, depuis 2015. C'est donc avec un plaisir non dissimulé qu'il a accepté sa nomination, comme il l'a confié à nos confrères de Télé Star, lui qui espérait faire ses preuves auprès des grands depuis un moment maintenant. "Je suis très content et j'ai surtout hâte ! Cette édition anniversaire est une première mondiale pour le format The Voice. Lorsque la production m'a proposé d'y être coach, je n'ai pas hésité : j'ai dit oui tout de suite. J'avais envie depuis longtemps de coacher les adultes. Et ça va être un plaisir de partager cette nouvelle aventure avec ces quatre camarades".

Toutefois, Patrick Fiori sait d'ores et déjà que le travail s'annonce bien différent, et surtout, qu'il y aura beaucoup plus à gagner pour les candidats. C'est donc avec une certaine appréhension qu'il commence à se mettre en condition. "Le discours et l'accompagnement vis à vis des talents ne seront pas les mêmes, forcément. Ce sont des artistes adultes et pas les mêmes enjeux. Je me prépare donc tranquillement, je regarde les saisons précédentes. Et je sais que si j'ai besoin de conseils, je peux frapper à la porte de Jen, Mika, Florent ou Zazie. Mais attention ! Je ne leur ferai pas de cadeau non plus", prévient-il.

La diffusion de cette édition très spéciale est attendue, d'après nos confrères de Télé 7 Jours, pour septembre 2021. Avant ça, les téléspectateurs pourront découvrir la saison 10 de The Voice avec Amel Bent, Vianney, Florent Pagny et Marc Lavoine en début d'année. Et en attendant, c'est toujours The Voice Kids qui est à l'honneur sur TF1. Le deuxième épisode des battles a d'ailleurs lieu ce samedi 26 septembre.