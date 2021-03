Julie Zenatti, si fière de son époux Benjamin Bellecour : "Il brille par son intelligence de coeur"

Elle le connait sur le bout des doigts... mais n'est jamais à l'abri d'une surprise. Avec Benjamin Bellecour, la vie va à mille à l'heure. En couple avec le comédien depuis des années, Julie Zenatti est intarissable dès qu'il s'agit d'évoquer le talent pur de son époux - qu'elle a épousé le 13 février 2013 à la mairie du 9e arrondissement de Paris. "Il a autant de cordes à son arc et de métiers qui se répondent les uns les autres, explique-t-elle dans les colonnes du journal Le Figaro. Il brille par son intelligence de coeur. Bienveillant, Benjamin fait grandir les autres, parvient à extraire ce qu'il y a d'unique chez eux. Grâce à lui, je suis devenue une productrice indépendante après vingt ans de maison de disques."

Difficile, effectivement, de tenir le rythme face à un tel puit de créativité. Benjamin Bellecour n'est pas qu'acteur. Il est aussi scénariste, producteur et metteur en scène. On l'a aperçu, au cinéma, dans Doubles vies d'Olivier Assayas mais aussi, sur le petit écran, dans la série Kaboul Kitchen, avec Simon Abkarian. Au théâtre, il a joué pour le grand Jean Anouilh, mais a également codirigé le Ciné 13 - aujourd'hui Théâtre Lepic, au coeur de la Butte Montmartre - pendant huit ans et a produit la pièce Edmond, d'Alexis Michalik, qui a reçu pas moins de cinq Molières. En 2021, il se concentre sur l'écriture de son premier long-métrage aux allures aventurières, à la Indiana Jones. Joli curriculum.

Et dire qu'il se voyait travailler dans l'art et les ventes aux enchères, jusqu'à ce qu'une vocation ne s'impose à lui. "J'ai fait du théâtre parce que je parlais beaucoup, ma mère me disait qu'on ne comprenait pas ce que je disais, se souvient-il. Après, on rencontrait plus de filles au théâtre qu'au judo..." Ce n'est pourtant, ni sur un tatami, ni sur les planches qu'il a croisé la route de Julie Zenatti dans les années 1990. A vrai dire, les deux tourtereaux se connaissaient depuis le lycée mais avaient préféré, d'abord, favoriser une belle amitié. Ça, bien sûr, c'était avant. Aujourd'hui, Benjamin Bellecour est un époux heureux et un papa épanoui, puisqu'il a accueilli, avec sa moitié, Ava en 2011 et Elias en 2017...

Retrouvez le portrait de Benjamin Bellecour dans le journal Le Figaro du jeudi 25 mars 2021