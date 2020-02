Alexis Michalik, coeur brisé par une "rupture douloureuse" en écrivant sa pièce

Tant de succès, c'est à la limite de l'indécence ! Tout semble sourire à Alexis Michalik, qui enchaîne l'écriture de spectacles et cumule, dans son salon, les récompenses. Actuellement, il est possible de voir cinq de ses créations dans cinq salles parisiennes différentes... puisque même des années plus tard, aucune ne quitte les programmations de la capitale, du Porteur d'histoire (sa première pièce datant de 2011) à Une histoire d'amour (2020). Sans pression aucune, le dramaturge poursuit l'aventure. "J'écris d'un coeur plus léger, au contraire, explique-t-il dans L'Obs. Parce que ça me laisse le droit de me planter. Rien ne m'enlèvera les succès et les récompenses obtenus. On ne va pas me retirer mes Molières. Je me suis déjà prouvé que j'avais une place dans le monde du théâtre. Je ne suis mû que par un désir créatif."

La femme qui partage ma vie me le reproche

Et pourtant, ses dernières écritures se sont faites dans la douleur. Comme beaucoup d'écrivains, Alexis Michalik a puisé dans sa propre expérience et transformé sa peine en art. "J'ai accouché de cette pièce à la suite d'une rupture un peu douloureuse, poursuit-il à propos de son oeuvre la plus récente. Je me suis dit : 'Ça servira de thérapie.' Aujourd'hui, je suis très heureux." Pour cause, malgré sa discrétion extrême au sujet de sa vie privée, le metteur en scène de 37 ans a affirmé qu'il était en couple en évoquant son addiction au téléphone : "La femme qui partage ma vie me le reproche." Tout va donc pour le mieux dans le meilleur des mondes.

On l'a souvent eu à l'écran au sein de productions françaises. Homme de théâtre comme de télévision, celui qui est également comédien est apparu dans des épisodes des Petits Meurtres d'Agatha Christie, de Kaboul Kitchen, de Julie Lescaut. Dans Une histoire d'amour, Alexis Michalik retrouve d'ailleurs le plaisir des planches : "Ça me démangeait de remonter sur scène." Récompensé à de multiples reprises, pour Le Cercle des illusionnistes, Edmond, Le Porteur d'histoire, Alexis Michalik a été reconnu par la profession comme étant un auteur et un metteur en scène hors du commun. À quand la suite ?