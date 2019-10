Alexis Michalik : "Je suis encore en deuil de mon histoire d'amour précédente"

En pleine promotion de sa prochaine pièce "Une histoire d'amour", Alexis Michalik se confie sur ses envies et ses désirs au magazine "Voici". Très sensible, le réalisateur explique être encore marqué par son ex.

Écrivain, comédien, dramaturge, Alexis Michalik est un artiste capable de briller dans n'importe quel domaine artistique. Interviewé par le magazine Voici, l'ancien acteur de la série Kaboul Kitchen s'est confié sur sa vie privée. À 37 ans, le réalisateur se dit prêt à être père lorsqu'il aura trouvé la bonne personne. Il explique: "J'y penserai quand j'aurai trouvé quelqu'un pour le devenir. Pour l'instant, ce n'est pas le cas." Célibataire, il explique : "Je ne suis pas pressé. (...) J'ai du mal à enchaîner les histoires, il me faut du temps. Là, je suis encore en deuil de mon histoire d'amour précédente." Un artiste sensible, romantique et talentueux qui croit encore aux grandes histoires d'amour. L'homme idéal, peut-être ? Actuellement, quatre pièces signées Alexis Michalik sont jouées à Paris : Intramuros, Le cercle des illusionnistes, Le porteur d'histoire, Edmond. En pleine promotion de son nouveau roman Loin, Alexis y parle de ses origines polonaises et britanniques et de l'importance de la mixité culturelle. Ce roman est déjà nommé pour le Prix Renaudot. Hasard ou non, la cinquième et dernière pièce d'Alexis Michalik est intitulée Une Histoire d'Amour. Peut-on y voir le désir d'Alexis de débuter enfin une grande histoire d'amour ? Quoi qu'il en soit, sa nouvelle pièce sera à l'affiche de la Scala à partir du 9 janvier 2020. Cette pièce sonnera peut-être comme un heureux présage pour celui qui semble toujours à la recherche de son âme soeur avec qui enfin, il fondera une famille.

