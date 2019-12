Véronique Genest très bien payée pour Julie Lescaut : son salaire mirobolant

De 1992 à 2014, Véronique Genest s'est mise dans la peau (et l'uniforme) de Julie Lescaut, une femme commissaire de police, dans la série éponyme qui, durant pas moins de 22 saisons, a fait le bonheur des téléspectateurs, de TF1 et... du compte en banque de l'actrice de 63 ans !

Invitée dans l'émission de Jordan de Luxe, sur Non Stop People, le 4 décembre 2019, Véronique Genest a dévoilé son salaire mirobolant pour Julie Lescaut. Elle a tout d'abord précisé qu'à l'époque, les acteurs étaient "mieux payés que maintenant". Si au départ, elle ne souhaitait pas donner d'indication chiffrée, elle a fini par craquer, face à l'insistance de l'animateur : "Je devais toucher aux alentours de 200 000 euros par épisode. On ne va pas le cacher. On payait beaucoup d'impôts et on était content de les payer."

Avoir autant d'argent ferait tourner la tête de certains, mais pas celle de Véronique Genest. La star, qui a perdu beaucoup de poids depuis 2018, n'a pas souhaité flamber et dilapider les sommes colossales engrangées. Elle a préféré être prévoyante. "On s'installe dans la vie, on prévoit la vie. J'ai acheté ma maison de campagne et mon appartement à Paris, j'ai beaucoup aidé autour de moi. (...) Je me suis installée dans la vie, c'est vachement bien. C'est une chance inouïe. Je ne suis pas à la rue aujourd'hui et je ne suis pas en train de m'angoisser, a-t-elle poursuivi, précisant toutefois qu'elle n'a pas touché ce pactole durant les 22 saisons, puisque son cachet a augmenté "progressivement".

Depuis la fin de Julie Lescaut, Véronique Genest se fait plus discrète sur les plateaux de tournage. C'est surtout au théâtre qu'elle a évolué, notamment dans Portrait craché (2016). En octobre 2019, elle a sorti son livre Mes arrêts sur images. "Par ce témoignage sincère, drôle et émouvant, Véronique Genest se confie sur les expériences de vie qui lui ont permis de se construire et de les transformer en force. Au point de la mener à son expression qu'on lui connaît aujourd'hui, la comédie", peut-on notamment lire dans le synopsis. Cette année, on l'a également retrouvée dans un épisode de Camping paradis.