Patrick Fiori : Retour sur son histoire d'amour avec Lara Fabian

Ensemble de 1998 à 2000, Patrick Fiori et Lara Fabian avaient eu un véritable coup de foudre au moment de leur rencontre au Canada. Parti dans les studios de Rick Allison, à Montréal, pour enregistrer son album Prends-moi, Patrick Fiori y avait croisé pour la première fois Lara Fabian. Celui qui incarnait Phoebus dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris était alors tombé "amoureux.... fou" de la chanteuse belge comme il l'indiquait au magazine Gala.

Sincère, Patrick Fiori confiait même avoir déjà craqué pour Lara Fabian avant même de l'avoir rencontrée : "Quant elle a sorti son album. J'étais dans ma voiture à Ajaccio et j'ai entendu Tout. Je me suis dit : 'Quelle voix elle a, cette nana !'. Quand je l'ai vue à la télévision, j'ai craqué. Nous nous sommes rencontrés plus tard, alors que je travaillais au Canada avec son producteur, Rick, pour mon album.... Une vraie princesse. Je l'aimais déjà !"

Convaincue d'avoir trouvé la perle rare, l'interprète du titre Je t'aime dévoilait au même magazine : "J'ai toujours rêvé de rencontrer quelqu'un dont je pourrais dire qu'il est l'homme de ma vie. C'est fait : je suis sûre d'avoir trouvé un père pour mon futur enfant. Je suis femme avant d'être mère, mais j'ai déjà le coeur qui vibre en pensant à tout cela." Finalement contre toute attente, leur idylle a pris fin au bout de deux ans. Aucun des deux artistes n'a jamais dévoilé les raisons de leur rupture.

Depuis, le chanteur s'est marié avec Ariane Quatrefages en 2008 et est devenu papa de deux garçons. De son côté, Lara Fabian est mariée à Gabriel di Giorgio depuis 2013 et a eu une fille Lou née en 2007 (fruit de son amour avec Gérard Pullicino).