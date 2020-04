Lara Fabian (Nos coeurs à la fenêtre) : Surprise, sa fille Lou chante avec elle

On savait Lou (12 ans), douée en cuisine, mais la demoiselle pourrait-elle suivre les traces de sa célèbre maman, la chanteuse Lara Fabian ? La diva a sorti un single inédit intitulé Nos coeurs à la fenêtre, accompagné d'un clip avec des anonymes et des stars, au profit du personnel soignant de quatre pays. Un titre sur lequel on retrouve la voix de sa fille...

C'est en interview avec le journal Le Parisien que Lara Fabian - qui a été contrainte de mettre sur pause sa tournée mondiale le 50 World Tour le temps du confinement contre le coronavirus - a dévoilé les coulisses de cette chanson dont les profits iront à divers organismes. Elle a collaboré avec le compositeur suédois Moh Denebi, qui se trouvait chez elle quand passaient alors à la télévision des images d'Italiens chantant à leurs fenêtres. En un éclair, la chanteuse, dont la regrettée maman Luisa était sicilienne, à une idée de chanson et le titre sera Nos coeurs à la fenêtre. "D'un même élan, nous fonçons à mon studio à la maison. On écrit la chanson dans la soirée, avec l'autrice Élodie Hesme, par Skype. On utilise la mélodie de la 5e Danse hongroise de Brahms, mon mari [le magicien italien Gabriel Di Giorgio, NDLR] et ma fille nous rejoignent et se mettent à la chanter. Les coeurs se sont eux, Moh et moi", a-t-elle raconté.

Si elle a la chance d'avoir sa fille et son mari avec elle à la maison, Lara Fabian a cependant confié qu'elle était en manque de ses autres proches en ces temps difficiles. La coach The Voice - qui ne sait pas encore exactement quand les directs pourront avoir lieu précisément - déclare : "C'est dur, car nous sommes loin de la famille en Italie, de mon père en Belgique. En France, un papy de 102 ans dont nous étions proches n'a pas tenu le choc, c'est dur de ne pas lui avoir dit au revoir", a-t-elle confié. Mais l'interprète des tubes Je t'aime, Tout, Immortelle, Tu es mon autre ou encore Humana profite de cette période pour "passer du temps, réfléchir et beaucoup discuter avec [sa] fille", a-t-elle ajouté.