Lara Fabian et son mari Gabriel : différence d'âge, rencontre... Elle dit tout !

À bientôt 50 ans – le 9 janvier prochain –, la chanteuse Lara Fabian est très épanouie grâce à une carrière qui se poursuit tranquillement et à un mariage qui la comble. Interrogée par Faustine Bollaert pour le magazine Femme actuelle, elle a d'ailleurs volontiers évoqué le couple qu'elle forme avec Gabriel Di Giorgio.

Après plusieurs échecs amoureux, Lara Fabian semble avoir enfin trouvé l'homme de sa vie. Et pourtant ce n'était pas gagné d'avance car entre elle et son magicien Gabriel, il y a une douzaine d'années d'écart. "Je lui en ai tout de suite parlé quand j'ai compris que je l'intéressais. Puis j'ai compris que mon regard sur notre différence d'âge m'inquiétait plus que celui des autres. En réalité, une part de moi est un enfant et une part de lui est un vieux sage, ça fonctionne donc bien", a confié la star. Au final, de son entrée imminente dans la cinquantaine – qui donne lieu à la tournée bien nommée 50 World Tour –, Lara Fabian dit qu'il s'agit surtout "d'un chiffre" et qu'elle a "d'autres inquiétudes plus lourdes".

Et l'interprète des tubes Je t'aime, Tout, Immortelle ou encore Adagio de revenir sur leur rencontre. "Nous nous sommes rencontrés en Sicile, où il est né, comme ma mère [Maria Luisa, morte en 2019, NDLR]. C'est l'ami d'une femme de ma famille", a-t-elle relaté. Quant à savoir si entre Lara Fabian et Gabriel ça a été le coup de foudre, les versions divergent : "Lui vous dirait oui, moi je ne sais pas si j'y crois." Quoi qu'il en soit, ils sont aujourd'hui encore fous amoureux et Gabriel a quitté la chaude Sicile pour venir vivre avec Lara et sa fille Lou (12 ans) au Québec.

Lara Fabian est actuellement en France pour tourner des numéros de la 9e saison de The Voice. Son dernier disque intitulé Papillon est toujours dans les bacs.

Thomas Montet

L'interview de Lara Fabian est à retrouver en intégralité dans Femme actuelle dans les kiosques depuis le 9 décembre 2019.