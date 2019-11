Lara Fabian malade : la chanteuse obligée d'annuler des concerts

Les plus grandes ont elles aussi leurs faiblesses. Lara Fabian, qui donne actuellement de la voix en Roumanie, a dû annuler les prestations prévues cette semaine, du 18 au 24 novembre 2019. Et c'est la rage au ventre qu'elle l'a annoncé sur son compte Instagram, espérant ne pas décevoir ses auditeurs. "Chers tous, c'est avec la plus grande tristesse que je dois annuler tous mes concerts, écrit la compagne de Gabriel. Je suis actuellement totalement incapable de tenir sur scène. Les docteurs m'ont arrêtée. Je regrette très fort ce qu'il se passe et réalise que cela va blesser beaucoup d'entre vous. Je m'excuse profondément. Je promets que je me rattraperai auprès de vous." Vous auriez donc raison d'y croire encore...

Je suis sincèrement désolée

Plutôt que d'annuler sa venue, Lara Fabien a déjà prévu de nouvelles dates pour venir toucher le public de sa voix gracieuse. Afin de rassurer les plus malheureux, la chanteuse belge a repris la parole sur les réseaux sociaux, assurant qu'elle n'était pas du genre à faire des promesses en l'air. "Merci pour vos gentils messages. Je reviendrai à Craiova le 2 février 2020 et à Bucarest le 3, détaille-t-elle. Je suis sincèrement désolée pour la gêne occasionnée. J'ai si hâte de vous y voir." Une semaine de repos devrait donc suffire à la remettre sur pieds...