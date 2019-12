Lara Fabian dévoile une tendre photo avec sa fille Lou, 12 ans

C'est une après-midi détente dont elle avait le plus grand besoin. Fatiguée par les tournées et les pépins de santé, Lara Fabian s'est offert un joli moment de famille avec sa grande fille. Sur Instagram, la chanteuse belgo-canadienne a partagé une photographie histoire d'immortaliser l'instant. "Lou, mon amour, vient de me maquiller pour la première fois, explique-t-elle. J'adore. Quelle joie. Bon dimanche à tous." Sur l'image du duo, on constate effectivement un subtil renouveau au niveau du make up très naturel qui englobe sa beauté. Chapeau à la jeune artiste qui tient définitivement de sa mère côté créativité.

La mère comme la fille vivent actuellement au Québec avec le nouveau compagnon de Lara Fabien, le magicien italien Gabriel Di Giorgio. Mais Lou est issue d'une union précédente, celle que la chanteuse partageait avec le réalisateur Gérard Pullicino. "Je suis avant tout sa maman et j'aime beaucoup le regard très détaché que ma fille de 12 ans pose sur moi, racontait-elle au magazine Gala. Elle me trouve très drôle même si, comme tous les enfants de son âge, ça la gêne un peu de voir sa mère se prêter à des bouffonneries... Je pense qu'elle viendra me rejoindre en France pendant la période des fêtes pour quelques concerts, mais il n'est pas question de perturber sa scolarité."