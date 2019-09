Lara Fabian partage une rare photo avec sa fille Lou

Depuis le 16 septembre, Lara Fabian est de retour sur les routes. La star de 49 ans s'est lancée dans une tournée mondiale, le 50 World Tour. Dimanche 22 septembre 2019, la chanteuse a fait fondre ses fans en partageant une photo de ses retrouvailles avec sa fille Lou.

Sur son compte Instagram suivi par 274 000 abonnés, Lara Fabian a donc posté une rare photo d'elle et de sa fille, en noir et blanc. "Ma fille... mon trésor qui me rejoint à Los Angeles où je chante pour le #50WorldTour... ma poupée, je suis la maman la plus comblée du monde... #TrueLove", a-t-elle commenté en légende. Lou, aujourd'hui âgée de 12 ans, est née de sa précédente union avec le réalisateur Gérard Pullicino. Aujourd'hui, la chanteuse a retrouvé l'amour dans les bras du magicien italien Gabriel Di Giorgio. Nul doute que ce dernier fait de son mieux dans son rôle de beau-père.

L'interprète des tubes Je t'aime, Adagio, Tu es mon autre ou encore J'y crois encore ne tarit pas d'éloges à propos de sa fille, avec laquelle elle vit désormais au Québec. "Je discute beaucoup avec elle. C'est une enfant très drôle avec un grand et fort caractère. C'est mon plus beau cadeau sur terre", confiait-elle en début d'année à Télé Loisirs pour la sortie de son dernier disque Papillon.

Alors qu'elle va se produire aux quatre coins du monde, Lara Fabian est aussi attendue comme coach dans la 9e saison de The Voice, en France. L'occasion de faire venir Lou pour quelques jours à ses côtés. "Je suis avant tout sa maman et j'aime beaucoup le regard très détaché que ma fille de 12 ans pose sur moi. Elle me trouve très drôle même si, comme tous les enfants de son âge, ça la gêne un peu de voir sa mère se prêter à des bouffonneries... Je pense qu'elle viendra me rejoindre en France pendant la période des fêtes pour quelques concerts, mais il n'est pas question de perturber sa scolarité", a affirmé la star à Gala.

Thomas Montet