Lara Fabian soutenue par Eva Longoria : une chanson inédite pour les soignants

Outre les stars qui donnent des concerts gratuits depuis chez elles, il y a aussi celles qui s'engagent avec des titres inédits dont les bénéfices iront aux soignants, en première ligne dans la lutte contre le coronavirus. C'est au tour de la chanteuse Lara Fabian de dévoiler une chanson spécial confinement intitulée Nos coeurs à la fenêtre.

Sur son compte Instagram, jeudi 9 avril 2020, la chanteuse de 50 ans a dévoilé la pochette de son titre et elle a expliqué sa démarche. "Je suis si heureuse de vous dévoiler le visuel du single Nos coeurs à la fenêtre... Cette chanson inédite est dédiée à nos héros du quotidien... Le single sera disponible à 00h00 ce soir sur toutes les plateformes de téléchargement, et j'aurai le plaisir de vous présenter le clip demain à 10h sur ma chaîne YouTube... Ce clip pour lequel nombre d'entre vous ont participé en m'envoyant vos vidéos, lorsque chaque soir vous applaudissez nos soignants, sera notre témoignage uni à l'endroit de ceux qui en ont besoin... Tous les bénéfices seront reversés à 4 fondations de mes pays de coeur ; FondationRoiBaudouin pour la Belgique, @fondationhopitaux pour la France, @centraidemtl pour le Canada et @protezionecivileit pour l'Italie", a-t-elle expliqué.

Son service de communication a précisé à l'AFP que le clip comprendrait la participation de plusieurs personnalités, à commencer par l'actrice américaine dont Eva Longoria ; les deux femmes se connaissent depuis quelques années grâce au photographe Olivier Ciappa et elles ont eu le plaisir de se retrouver au Global Gift Gala. Il faudra aussi compter sur Franck Dubosc, Iris Mittenaere, Vanessa Demouy, Michel Drucker, Gilles Bouleau ou encore Audrey Lamy... Pour ce clip, Lara Fabian, confinée chez elle à Montréal avec sa fille Lou et son mari Gabriel, a aussi sollicité ses fans via ses réseaux sociaux afin qu'ils lui envoient des vidéos de leurs applaudissements quotidiens au personnel soignant et près de 1000 vidéos ont été reçues en 48 heures !

La coach de The Voice a mis sur pause sa tournée mondiale le 50 World Tour, qui devrait reprendre une fois la crise sanitaire terminée.