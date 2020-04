Pagny, Obispo, Lavoine : Un extrait du clip "Pour les gens du secours" dévoilé

De nombreux artistes profitent du confinement pour divertir les gens en musique. Mais certains vont plus loin encore en publiant des titres inédits pour la bonne cause. C'est le cas de l'inattendu trop formé par les populaires chanteurs Florent Pagny, Pascal Obispo et Marc Lavoine. Un clip soutenant leur titre Pour les gens du secours va être dévoilé. Un extrait est déjà disponible.

"Tout commence par une volonté de soutenir toutes celles et tous ceux qui luttent pour notre santé. Trois amis : Florent, Pascal et Marc se connectent. Lavoine écrit, Obispo compose, Pagny les rejoint à l'interprétation. Quelques échanges plus tard entre les trois coachs de The Voice et une chanson était née. Chacun enregistre sa partie depuis son lieu de confinement. Pagny, Obispo, Lavoine : trois grands noms de la chanson française à l'unisson Pour les Gens du Secours. Les trois artistes ont tenu à ce que leur engagement personnel soit porté par l'association Le Collectif qui oeuvre pour les enfants hospitalisés. Le Collectif reverse l'intégralité des droits et fonds générés par ce morceau ainsi que l'intégralité des droits d'auteurs à la Fédération Hospitalière de France et à la Fondation des Hôpitaux de France", détaille TF1, partenaire de ce projet artistique.

Alors que le clip intégral sera dévoilé samedi 4 avril 2020, sur l'antenne de TF1 dès 20h55 - puis après sur MYTF1 et les comptes officiels de TF1 après sa diffusion télé -, un extrait de quelques secondes a été mis en ligne sur la page Facebook de l'émission The Voice.

Anonymes et personnalités multiplient les dons en cette période de confinement liée à la lutte contre le coronavirus, à l'instar de Nabilla qui a offert 10 000 euros et a été félicitée au téléphone par la première dame Brigitte Macron.