Nabilla : Surexcitée, elle reçoit un appel de Brigitte Macron après un gros don

Inquiète par rapport à l'épidémie de coronavirus qui frappe le monde entier, Nabilla a décidé de faire un don à la Fondation des Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France présidée par Brigitte Macron (depuis que Bernadette Chirac lui a cédé sa place en raison de sa santé trop fragile). Destinée à financer les recherches contre le Covid-19, à acheter du matériel médical et afin de permettre de proposer une aide matérielle et psychologique auprès des personnes vulnérables, cette association a déjà reçu il y a quelques jours une donation de Patrick Bruel.

Suite à son très généreux don de 10 000 euros (comme elle l'a annoncé sur TPMP le 2 avril 2020), la femme de Thomas Vergara a été remerciée par la première dame en personne, qui l'a appelée directement à Dubaï. Sur Instagram, la maman de Milann a partagé ce coup de fil incroyable avec ses abonnés le 3 avril 2020. En légende, elle écrit : "Solidaires avec la fondation des Hôpitaux de Paris- Hôpitaux de France. Aujourd'hui est un grand jour pour moi car j'ai eu l'immense honneur et le privilège de recevoir un appel de Madame Brigitte Macron, qui est une personne que j'admire beaucoup, une femme exceptionnelle, touchante, pleine d'énergie, sensible et forte à la fois, un exemple pour beaucoup d'entre nous."

Nabilla explique ensuite avoir discuté avec la femme d'Emmanuel Macron de la crise sanitaire qui touche actuellement la France. "Nous nous sommes longuement entretenues au sujet de la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France, dont elle est la Présidente. Elle m'a sensibilisée au Fonds d'urgence mis en place par la Fondation depuis 15 jours pour acheter du matériel et aider les soignants et les patients des hôpitaux et des EHPAD qui ont des besoin urgents pour faire face à la crise sanitaire, écrit-elle avant d'ajouter "notre conversation m'a fait prendre conscience de l'importance de son travail, de son extraordinaire engagement dans de nombreux domaines et surtout elle m'a donné l'envie de participer à ce projet. J'ai compris que pour moi il est temps à présent d'utiliser mon énergie et ma notoriété pour cette cause."

Pour terminer, la belle brune de 28 ans invite ses followers à faire un don à cette association pour aider les hôpitaux pendant la pandémie de Covid-19. Un très beau geste de la part de Nabilla !

Aux côtés de l'AP - HP et l'Institut Pasteur, la Fondation de France s'est aussi associée à cette collecte de fonds. Dans un communiqué, elle a annoncé avoir été gâtée par les Français en récoltant 12 millions d'euros.