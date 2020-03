Patrick Bruel mobilisé contre le Covid-19, avec la Fondation de Brigitte Macron

La France est entrée dans la crise sanitaire du coronavirus à la mi-mars, mais elle est encore très loin de savoir quand elle va en sortir. Le combat promet d'être long avant le retour à l'accalmie et à la sérénité. C'est pourquoi, de nombreuses personnalités se mobilisent pour que la lutte contre le coronavirus s'intensifie et que les moyens nécessaires soient suffisamment déployés.

Ce dimanche 29 mars 2020, Patrick Bruel annonce se joindre à l'action et à la mobilisation générale en lançant un appel aux dons et promettant lui-même d'en faire un. Cette initiative est organisée avec la Fondation Hôpitaux de Paris–Hôpitaux de France, qui est présidée par Brigitte Macron depuis que Bernadette Chirac lui a cédé sa place en raison de sa santé trop fragile.

Patrick Bruel a détaillé son plan d'action sur les réseaux sociaux : "Patrick Bruel et son label, ainsi que Paul Ecole, feront don à la Fondation Hôpitaux de Paris–Hôpitaux de France, dans le cadre de ses actions liées à la crise du Covid-19, pendant un an à compter du lundi 23 mars 2020, de l'ensemble des revenus perçus des plateformes digitales au titre de l'écoute en ligne ("streaming") et du téléchargement à l'acte ("download") de l'enregistrement studio intitulé Héros et de sa vidéomusique, dont Patrick Bruel est l'interprète et le compositeur, et dont Paul Ecole est l'auteur." Héros est l'une des chansons figurant sur l'album Ce soir on sort de Patrick Bruel.