Nabilla blasée : elle met déjà en garde son prochain bébé

C'est une grande première pour Nabilla ! Habituée à avoir un chef à domicile pour se régaler chaque jour, c'est désormais elle qui doit passer son temps dans la cuisine en raison du confinement imposé. Heureusement, la jeune femme de 28 ans a pu compter sur l'aide de son petit frère Tarek et de sa compagne Camélia pour lui faire découvrir un accessoire très utile : le Thermomix. "Ils vont venir ce soir nous faire à manger et me montrer comment marche le Thermomix, parce que je vais vraiment devoir me mettre à cuisiner. Ça craint, mais j'ai pas le choix", confiait-elle sur Snapchat il y a quelques jours.

Mais si elle semblait au début prendre goût au fait de jouer les chefs, Nabilla est déjà arrivée à saturation. Ce vendredi 3 avril 2020, elle a expliqué s'être quelque peu lassée de son nouveau jouet. "Je vais peut-être commander un petit truc à manger. Parce que là, j'ai pas trop envie de parler à mon Thermomix aujourd'hui. Il m'a un peu gavée, en fait", déclare-t-elle sur ses réseaux.

En outre, l'ancienne candidate des Anges en a assez de cuisiner pour ses deux hommes, son mari Thomas et leur fils Milann (5 mois). "Je suis vraiment dans une famille de ronfleurs, je suis allée voir mon fils, il dort. Ils [Milann et Thomas, NDLR] se sont endormis en même temps, tranquilles. Après, ils vont se réveiller, ils vont me regarder les deux et me dire 'qu'est-ce qu'il y a à manger ?'. L'un qui va vouloir un biberon ou une compote, l'autre qui va me demander du poulet... Ça ne va plus du tout, là", anticipe-t-elle, déjà blasée mais toujours avec humour, bien sûr. Et de mettre en garde : "Si mon prochain bébé, c'est un garçon, je vais les prévenir : je ne me transformerai pas en cuisinière. Thermomix ou pas Thermomix !" Les aventures de Nabilla dans Top Chef, ce n'est donc pas encore pour tout de suite...