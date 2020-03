Nabilla aux abois : "Dans 48h, tout ferme, on doit se ravitailler"

C'est apparemment un peu la panique à Dubaï. À en croire Nabilla, qui s'est confiée sur Snapchat, le confinement va être intensifié au point que tout devrait fermer dans 48 heures, même les magasins d'alimentation. Une mesure drastique qui a de quoi inquiéter, surtout si le frigo est vide. Lundi 23 mars 2020, Nabilla a donc partagé son angoisse.

"Thomas est parti refaire les courses, car, hier, il n'y avait plus rien dans les rayons, ce n'était pas joli. Il n'y avait rien du tout et pourtant on a fait deux supermarchés. Là, il est donc parti en refaire, car dans 48 heures Dubaï ferme toutes les boutiques et ça va devenir très très compliqué. Il faut absolument qu'on se ravitaille", a-t-elle déclaré depuis chez elle, avec un masque sur la bouche. Et de poursuivre, en faisant part de son étonnement : "Quand on va dans les supermarchés, il n'y a pratiquement plus rien. Plus de légumes, plus rien, ça fait un peu peur." Heureusement, Nabilla a déjà tout ce qui lui faut pour son fils Milann et pour sa chienne Pita. Et puis, comme on a pu le voir dans une story de son mari Thomas Vergara, il a réussi à remplir un caddie.

Lors de ce confinement total, Nabilla va donc devoir apprendre à cuisiner. Une discipline qu'elle maîtrise peu. Heureusement, elle peut compter sur Camélia, la femme de son frère Tarek. "Ils vont venir ce soir nous faire à manger et me montrer comment marche le Thermomix parce que je vais vraiment devoir me mettre à cuisiner. Ça craint, mais j'ai pas le choix."

Visiblement attaquée sur les réseaux sociaux quant au fait qu'elle porte des masques alors que le personnel soignant en manque tant, Nabilla a profité de ce Snap pour mettre les choses au clair : "Mon masque, j'essaie de le porter le plus possible. Ici on n'en manque pas contrairement à la France. On me dit de les laisser aux soignants, mais ici je peux les acheter, donc je me protège, je protège mon enfant."