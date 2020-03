Lara Fabian confinée, elle pleure la perte de sa mère : "Un an déjà..."

Enfermés à la maison en pleine pandémie du coronavirus, les citoyens du monde entier ont le temps de penser. Un peu trop sans doute... Et c'est d'autant plus rude pour Lara Fabian qui, il y a douze mois tout juste, perdait celle qui lui a donné la vie. Sur Instagram, la chanteuse s'est donc fendue d'un vibrant hommage : une photographie où elle partage une sieste complice avec sa maman, ainsi qu'un message sobre, touchant, fébrile. "Un an déjà, écrit-elle. J'atterrissais à Bruxelles pour lui dire un dernier au revoir..."

C'est la rage au ventre que Lara Fabian confiait, le 30 mars 2019, que sa maman avait tiré sa révérence. Atteinte d'une maladie neurodégénérative à un stade avancé, Maria Luisa Serio a perdu la lutte qu'elle menait à bras le corps depuis des mois. Le moment "le plus douloureux" de la vie de sa fille, Lara Fabian, comme elle l'expliquait sur sa page Facebook au lendemain du drame. "Maman est en paix, précisait-elle. Libérée de ce manteau de souffrance. Notre vie éternellement liée à elle..." Consciente que la tragédie pouvait advenir à tout moment, elle avait dédié la chanson L'Oubli à sa mère, ultime piste de son album Ma vie dans la tienne.