Lara Fabian, le coronavirus change ses plans : "Soyons patients et solidaires"

Si le Covid-19 fait des milliers de morts à travers le monde, son stade pandémique met à mal l'industrie musicale. En France comme partout, de plus en plus de chanteurs sont contraints d'annuler les tournées et les sorties d'album. On a également appris l'annulation de grands événements musicaux comme l'Eurovision ou le festival de Coachella. Lara Fabian est elle aussi touchée par cette crise puisqu'elle est contrainte d'annuler la sortie de la réédition de son album Papillon(s).

"Suite aux annonces des autorités liées à la lutte contre le Covid-19, je vous informe que nous reportons à une date ultérieure la sortie physique et digitale de la réédition de l'album "Papillon(s)" initialement prévue le 20 mars prochain", a écrit Lara Fabian sur Instagram, tout en partageant une belle photo d'elle, assise sur son lit, manifestement elle aussi en confinement.

"Je souhaite vous offrir une belle sortie, sereine et apaisée, autour de laquelle nous pourrons nous retrouver sur de belles émissions afin de partager ensemble ce projet... Mais l'heure est désormais à prendre nos responsabilités face à cette épidémie, il est essentiel de nous protéger et de préserver ceux que nous aimons en respectant les gestes barrières et les consignes des autorités", poursuit la chanteuse de 50 ans sur le réseau social, en appelant ses fans à respecter les gestes barrières. "En attendant, je vous demande de prendre soin de vous... d'être patients et solidaires... Et bien évidemment nous gardons le lien ici... Je vous embrasse fort", poursuit la coach de The Voice (TF1).