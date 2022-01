"Mon ventre est devenu tout plat" : Julie Zenatti revient sur l'AVC survenu pendant sa grossesse

Julie Zenatti est une femme comblée. A 40 ans, elle cartonne toujours en musique - elle a sorti un nouvel album en 2021 intitulé (Re)faire danser les fleurs - et est plus épanouie que jamais dans sa vie personnelle. L'artiste partage la vie de Benjamin Bellecour depuis de longues années : "C'est un peu une histoire de princesse, raconte-t-elle dans S, le magazine de Sophie Davant. Nous nous connaissons depuis le collège. On a fait du théâtre ensemble au lycée. Nous étions copains. Et puis on s'est perdus de vue avant de se retrouver quelques années plus tard grâce à des amis." La suite on la connaît, ils se marièrent et eurent deux beaux enfants. Ava est née le 14 janvier 2011, son petit frère Elias, le 27 septembre 2017. Si la grossesse du petit garçon s'est parfaitement déroulée, Julie Zenatti a connu quelques soucis avec celle de son aînée.

En 2010, Julie Zenatti ressent de symptômes particuliers qui la conduisent à l'hôpital. La future maman apprend alors qu'elle est victime d'un AVC. La première chose à laquelle elle a pensé n'est pas sa santé mais celle de sa fille : "La seule chose que je n'ai cessé de demander, c'est 'comment va-t-elle ?' Mon ventre est devenu tout plat pendant trois jours avant de reprendre sa forme gonflée. Comme si ma fille s'était cachée...".