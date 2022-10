Julie Zenatti : "J'ai perdu un bébé", rares confidences sur sa fausse couche

C'est une grosse échéance qui attend Julie Zenatti le 17 octobre, puisqu'elle donnera, dans le cadre de la tournée pour son dernier album Refaire danser les fleurs, un concert dans la mythique salle de l'Olympia. Un premier grand rendez-vous avant d'aller célébrer ses 25 ans de carrière à L'Européen (Paris) le 5 février 2023. Une carrière musicale qui bat son plein donc pour l'interprète de Si je m'en sors qui, en parallèle de sa vie d'artiste, doit s'occuper de ses deux enfants Ava et Elias, nés de son union avec Benjamin Bellecour.

Elle s'est justement confiée vendredi 14 octobre dans les pages de Closer sur son rôle de maman et notamment sur cette douloureuse épreuve qu'elle a dû surmonter : une fausse couche. "J'ai perdu un bébé. À l'époque, j'ai préféré me concentrer sur la naissance de mon fils... Mais il n'est pas un pansement qui efface la tristesse", a-t-elle expliqué lors de cet entretien. L'occasion notamment pour elle de rappeler que ce sujet ne doit pas être banalisé et qu'il est important d'en parler sans tabou.

Nous fonctionnons comme une équipe

"Beaucoup de femmes livrent un vrai combat dans leur parcours de procréation. Je ne trouve pas cela impudique d'en parler. Je crois juste qu'il faut veiller à ne pas banaliser cette atteinte qui laisse des traces, marque la chair, le corps", a-t-elle expliqué, elle qui a pu bénéficier du soutien de son chéri pour surmonter cette épreuve. "J'ai rencontré mon mari au lycée et nous fonctionnons comme une équipe, en construisant notre histoire tour à tour paisible, aventureuse, merveilleuse, douloureuse...", a confié l'ancienne participante de Mask Singer.

Pour rappel, l'artiste de 41 ans a partagé sa vie pendant sept ans avec le chanteur Patrick Fiori. Elle l'avait rencontré sur la comédie musicale Notre-Dame de Paris, l'a d'ailleurs révélée aux yeux du grand public. Elle interprétait alors Fleur-de-Lys comme personnage.