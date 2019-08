Joueurs du PSG cambriolés : plusieurs suspects ont été emprisonnés

En décembre 2018, deux joueurs du PSG, Thiago Silva et Maxim Choupo-Moting, ont été cambriolés pour un préjudice s'élevant à plusieurs centaines de milliers d'euros. Mardi 27 août 2019, l'AFP a appris de source judiciaire que sept personnes soupçonnées d'avoir participé au cambriolage avaient été mises en examen lundi. Six d'entre elles ont été écrouées. En tout, six hommes et une femme âgés de 25 à 29 ans avaient été interpellés jeudi dernier par la Brigade de répression du banditisme à Paris, en Seine-Saint-Denis et dans les Hauts-de-Seine, selon une source proche de l'enquête citée par l'agence. L'un des suspects était déjà incarcéré.

Les prévenus ont été mis en examen pour "vols en bande organisée" et "participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime". Ils risquent quinze ans de réclusion criminelle et 150 000 euros d'amende pour le premier chef d'accusation et 10 ans d'emprisonnement couplé de 150 000 euros d'amende pour le second. Ils sont soupçonnés de cinq cambriolages, dont le dernier remonte à la nuit du 20 au 21 août, au détriment d'un membre de la famille royale saoudienne, pour un préjudice estimé à 1,8 million d'euros.

Pour rappel, le 22 décembre 2018, le domicile de Thiago Silva dans le 16e arrondissement de Paris avait été cambriolé pendant que le joueur disputait un match de Ligue 1, pour plus de 600 000 euros de préjudice. Deux jours plus tard, c'est Maxim Choupo-Moting qui avait été victime d'un vol dans son appartement parisien, pour un préjudice estimé à 1 million d'euros. Les voleurs avaient profité d'un match contre Liverpool pour commettre leur crime. Lors des perquisitions, les forces de l'ordre avaient retrouvé des bijoux, de la maroquinerie de luxe, de l'argent et des armes.