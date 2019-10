Clotilde Courau et le prince de Savoie cambriolés : des suspects en garde à vue

L'enquête sur le cambriolage de Clotilde Courau et le prince Emmanuel-Philibert de Savoie semble avancer. Selon les informations du Point publiées le 2 octobre 2019, quatre suspects ont été interpellés mardi par la police judiciaire de Paris. Ils pourraient bien avoir un lien avec le cambriolage du domicile parisien du couple survenu le 19 juillet dernier.

Selon nos confrères, les quatre individus ont été placés en garde à vue et sont interrogés au siège de la PJ, dans le 17e arrondissement de Paris. D'après une source proche de cette affaire, il s'agirait de suspects connus des services de police pour de précédentes enquêtes de vols avec effraction. Le cambriolage du prince de Savoie et son épouse dans leur appartement du 15e arrondissement s'était produit dans l'après-midi, quelques heures avant que les célèbres propriétaires ne s'en aperçoivent. Absents, l'actrice de 50 ans, Emmanuel-Philibert Savoie et leurs deux filles, Luisa et Vittoria (12 et 15 ans), n'ont donc pas été blessés. Pour ce qui est du butin, de nombreux bijoux ont été dérobés : "Rien que les plus belles pièces volées font monter l'addition à près d'un demi-million d'euros", avait rapporté une source proche du dossier au Parisien lors des faits.

D'autres personnalités ont vu leur domicile parisien cambriolé cet été : l'ancien ministre de l'Économie Thierry Breton dormait chez lui avec son épouse lorsque deux malfaiteurs se sont introduits dans leur appartement du 14e arrondissement le 21 juillet dernier. Agressé physiquement, le couple a été séquestré dans ses toilettes pendant que les voleurs retournaient son domicile. Plus tard, le 9 août, la musicienne Anne Gravoin, ex-femme de Manuel Valls, a elle aussi été victime d'un vol dans son appartement du 11e arrondissement. Mais fort heureusement, elle n'était pas présente au moment des faits.

On souhaite à Clotilde Courau et à son mari le même dénouement que pour Jean-Christophe Napoléon Bonaparte et sa fiancée Olympia d'Arco-Zinneberg, qui ont eu une belle frayeur en avril dernier. La bague de fiançailles de 44 carats de madame, avec un diamant ayant appartenu à l'impératrice Eugénie, avait été dérobée dans leur véhicule à Paris avant d'être finalement retrouvée par la police !