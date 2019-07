Clotilde Courau et le prince de Savoie cambriolés à Paris

Ce 22 juillet 2019, Le Parisien rapporte que Clotilde Courau et son mari Emmanuel-Philibert de Savoie ont été victimes d'un cambriolage dans le pied-à-terre parisien qu'ils possèdent dans le 15e arrondissement. Le vol est survenu vendredi après-midi mais le couple princier ne l'a constaté qu'en fin de journée, à son retour.

De nombreux bijoux ont été volés. Le montant du préjudice n'a pas encore est estimé : "Rien que les plus belles pièces volées font monter l'addition à près d'un demi-million d'euros", a rapporté une source proche du dossier. Dans le cadre de l'enquête en cours, des prélèvements ont été effectués sur place et les images de vidéosurveillance vont être réquisitionnées : "Les investigations s'annoncent compliquées, ce genre de cambriolage est rarement l'oeuvre d'amateurs, a ajouté la source du Parisien. Car pour écouler les bijoux ensuite, il faut avoir un bon réseau de receleurs, puisqu'ils sont reconnaissables."

L'actrice de 50 ans, le prince de Savoie et leurs deux filles, Luisa et Vittoria (12 et 15 ans), n'ont pas été blessés. Un cambriolage qui n'est pas sans rappeler celui de Kim Kardashian dans son hôtel parisien, en 2016. On souhaite à Clotilde Courau et son mari le même dénouement que pour Jean-Christophe Napoléon Bonaparte et sa fiancée Olympia d'Arco-Zinneberg, qui ont eu une belle frayeur en avril dernier : la bague de fiançailles de 44 carats de madame, avec un diamant ayant appartenu à l'impératrice Eugénie, avait été dérobée dans leur véhicule à Paris et finalement retrouvée par la police.