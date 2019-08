Anne Gravoin : L'ex-femme de Manuel Valls cambriolée à Paris

Après Clotilde Courau et le prince de Savoie, un nouveau cambriolage de star est à déplorer. Comme le rapporte BFMTV ce 9 août 2019, Anne Gravoin, violoncelliste et ex-femme de Manuel Valls, a en effet été cambriolée à son domicile parisien du 11e arrondissement, jeudi en fin d'après-midi.

"Trois individus équipés de gants se seraient introduits peu avant 17 heures dans le logement équipé d'un système de vidéo-surveillance", expliquent nos confrères. Une source de France Bleu ajoute que la famille a alerté la police. Une voisine a quant à elle expliqué avoir entendu l'alarme retentir à deux reprises. Il est déjà avancé qu'un ordinateur contenant des données sensibles telles que des photos personnelles et coordonnées d'hommes politiques a été volé. Anne Gravoin devrait déposer plainte sous peu.

La musicienne et productrice de 53 ans a été mariée à Manuel Valls entre 2010 et 2018. Avant ça, elle avait épousé le photographe Jacques Beneich avec qui elle a eu une fille prénommée Juliette, aujourd'hui âgée de 27 ans. De son côté, l'ancien Premier ministre a annoncé en mai dernier préparer son mariage avec sa nouvelle compagne, l'héritière espagnole Susana Gallardo. "Mes enfants sont grands, la très belle histoire avec Anne s'achève, sans doute aussi parce que l'exercice du pouvoir laisse des traces dans les relations d'un couple, confiait-il au Journal du dimanche en mars. Fin juin, je fais ce choix de partir. L'histoire avec Olivia [Grégoire, députée LREM de Paris avec laquelle il a brièvement été en couple, NDLR] ne peut pas continuer non plus, et pas uniquement parce que je partais. Après, je rencontrerai Susana."