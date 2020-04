Kendall Jenner : Road trip avec un beau basketteur, elle ignore le confinement

Coronavirus et confinement obligent, les stars sont, en principe, privées de sortie ! Kendall Jenner ignore la pandémie et les autorités. Elle a pris la route et roulé plus de 500 kilomètres sous le soleil, en compagnie d'un charmant jeune homme...

La vie amoureuse des stars passionne leurs millions de fans. Ceux de Kendall Jenner avaient suivi avec attention sa relation avec Ben Simmons, romance qui s'était achevée une première fois au printemps 2019 et avait repris en fin d'année. Le top model de 24 ans aurait craqué pour un autre basketteur, le joueur des Suns de Phoenix Devon Booker.

Les deux amis (ou plus si affinités ?) ont été surpris en voiture, près de la ville de Sedona, en Arizona, soit à un peu plus de 500 kilomètres de Calabasas, où Kendall Jenner réside. La jolie brune et son copain se sont arrêtés dans une aire de repos. Ils apparaissent dans un enregistrement de vidéosurveillance obtenu par le site TMZ.