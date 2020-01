Kendall Jenner de nouveau en couple : brunch avec Ben Simmons

Il semblerait que Kendall Jenner et Ben Simmons soient à nouveau en couple. La soeur Kardashian de 24 ans et son beau joueur de NBA ont été vus en train de bruncher ensemble, dimanche 19 janvier 2020 dans un restaurant de New York. Ils avaient choisi le restaurant prisé Bubby's, qui propose des pancakes vegan à 23 dollars. Tous deux en sweat noir à capuche, ils étaient presque incognito, assis à une table près de la fenêtre.

Malgré tout, des photographes faisaient le pied de grue à la sortie du restaurant, où une voiture les attendait. Kendall Jenner et Ben Simmons pourraient ainsi avoir décidé de redonner une chance à leur histoire. Un événement qui vient confirmer les informations de E! News. Pour rappel, le site affirmait en décembre dernier que le top model avait fait le déplacement pour suivre la rencontre opposant les 76ers de Philadelphie aux Denver Nuggets, match remporté par l'équipe de Ben.

"Kendall est allée à Philadelphie jeudi soir pour retrouver Ben Simmons après son match à Boston. Elle est revenue à Manhattan vendredi matin pour le travail, puis elle est retournée à Philadelphie pour assister à son match vendredi soir. Ils essayent d'être aussi discrets que possible pour l'instant", ajoutait une source. Kendall Jenner et Ben Simmons avaient rompu en mai 2019 après plus d'un an de relation.

Entre les soeurs Kardashian et les joueurs de NBA, c'est une histoire d'amour. Khloé a accueilli la petite True (1 an et demi) avec Tristan Thompson, après avoir été mariée à Lamar Odom. Kim s'était mariée durant 72 jours à Kris Humphries. Et Kendall avait déjà été en couple avec un certain Blake Griffin.