Khloé Kardashian encore trompée par Tristan Thompson ? Une femme déballe tout

Réconciliation officielle, rumeurs de fiançailles, projet de bébé... Khloé Kardashian et Tristan Thompson vivaient une nouvelle relation sans accroc. Le basketteur aurait à nouveau tout gâché. Il est soupçonné d'avoir une fois encore trompé sa compagne avec un mannequin, qui a tout raconté en interview.

La jeune femme s'appelle Sydney Chase. La semaine dernière, la bombe a rejoint trois amies (connues sous le nom des Blackout Girls) dans le podcast No Jumper. Leur discussion chaotique a pris une tournure étonnante quand Hayden Reilly, une des invitées, a demandé à Sydney : "Comment était Tristan Thompson au lit ?". Réponse sans détour : "C'était en un éclair mais p***** c'était bon !"

Elle a ajouté ensuite : "Il m'a dit qu'il n'était plus en couple, donc (...) on a parlé, on est sorti plusieurs fois, tout allait bien. Et je lui ai demandé, texto : 'Es-tu célibataire ?' Il m'a répondu : 'Oui'. On s'est vus, c'est arrivé [Tristan et Sydney auraient eu plusieurs relations sexuelles, NDLR], puis j'ai découvert qu'il n'était pas célibataire, alors j'ai rompu."

Sydney Chase a précisé que cette liaison présumée remontait au mois de novembre 2020, puis au mois de janvier 2021. Pour rappel, Tristan Thompson et Khloé Kardashian ont redonné une chance à leur relation au cours de l'été 2020.