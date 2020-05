Anastasia Karanikolaou : Qui est la BFF de Kylie Jenner ?

Non, elle n'est pas la nouvelle Jordyn Woods : Anastasia Karanikolaou et Kylie Jenner sont amies depuis l'enfance. Plus connue sous le pseudo Stassie Baby sur les réseaux sociaux, elle figure régulièrement dans les stories de son amie milliardaire, que ce soit pour passer l'été sur un yacht en Italie ou fêter l'anniversaire de Stormi lors d'une fête démesurée.

Anastasia Karanikolaou (22 ans), mannequin d'Instagram, s'était fait faire le même tatouage que Kylie Jenner, l'inscription "Stormi" au-dessus du coude après la naissance de la fillette. Allergique au gluten, Stassie Baby tient également une chaîne YouTube où elle livre ses conseils mode, fashion et ses recettes gluten free. Ses 520 000 abonnés sont particulièrement friands de ses vlogs. On a pu notamment suivre son opération au laser pour corriger sa vue, qu'elle a subie en même temps que sa meilleure amie.

Depuis plusieurs mois, Kylie Jenner et Anastasia Karanikolaou prennent un malin plaisir à s'habiller de la même manière. Ayant la même forme de corps, les BFF sortent toujours assorties, d'un ensemble Chanel aux bikinis et même pour leurs costumes d'Halloween.

Avec plus de 7 millions d'abonnés sur Instagram et 520 000 abonnés sur YouTube, Anastasia Karanikolaou a tout pour réussir sa carrière d'influenceuse. Elle avait déjà fait du mannequinat, notamment pour la marque de Khloé Kardashian, Good American et PrettyLittleThing. Cette année, Kylie et Anastasia ont fêté leur neuf ans d'amitié.

Côté vie privée, Stassie Baby serait en couple avec Tyler Cameron, star de la télé-réalité américaine The Bachelorette et ex du mannequin Gigi Hadid.