Gigi Hadid : Tyler Cameron évoque leur rupture

L'idylle entre Tyler Cameron et Gigi Hadid est peut-être terminée, mais ils se sont quittés en très bons termes. C'est donc sans aucune amertume que l'ancien candidat de Bachelorette a accordé une interview à People, lundi 28 octobre 2019. "C'était génial de rencontrer quelqu'un. C'est une personne formidable et je me suis fait une super amie. J'ai énormément de respect pour elle, je l'estime beaucoup. J'ai rencontré une personne admirable", s'est-il réjoui.

Questionné sur les raisons de leur rupture, Tyler Cameron a répondu avec franchise. "Je pense surtout avoir rencontré une grande amie. Ce n'était pas une mauvaise rupture ou quoi que ce soit dans ce genre. C'est juste qu'on en était à des étapes différentes de nos vies à ce moment-là", explique l'homme de 26 ans au site américain. Tyler Cameron l'assure, Gigi Hadid et lui sont "juste amis".

Pour rappel, on prêtait une relation à Gigi Hadid et Tyler Cameron depuis juillet dernier, quand les fans ont remarqué qu'ils se suivaient mutuellement sur Instagram. Ils ont ensuite été aperçus ensemble dans un restaurant de New York début août, puis vus à bord d'une voiture quelques jours plus tard. Début septembre, leur couple semblait pourtant plus solide que jamais lorsque Tyler Cameron était présent à l'enterrement de la grand-mère de Gigi Hadid, Ans van den Herik. À l'époque, il se murmurait qu'un souci d'emploi du temps aurait eu raison de leur amour naissant, engendrant leur rupture au début du mois d'octobre.